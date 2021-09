Years & Years lanseaza single-ul “Crave” si anunta data lansarii noului album, “Night Call”

Stiri pe aceeasi tema

- Remme lanseaza cantecul „popstar”, in care iși imagineaza cum ar fi sa devii un popstar și ne conduce intr-o calatorie printre visurile sale din copilarie. In legatura cu piesa, remme a declarat: „ este prima piesa pe care am scris-o acasa, in timpul carantinei, in urma cu aproape un an. Pentru mine,…

- Ioana Ignat și Edward Sanda s-a dovedit in doua randuri formula caștigatoare catre inimile romanilor de pretutindeni. Dupa doua melodii de succes, cu milioane de vizualizari și milioane de stream-uri, primele locuri in toate clasamentele existente, Ioana și Edward au pregatit o noua surpriza pentru…

- Andreea Bostanica lanseaza videoclipul piesei “Diamantul” una dintre cele mai fierbinti piese ale verii. Videoclipul noului single a fost foarte asteptat de public, devenind viral pe TikTok, pe sunetul piesei creandu-se mii de tiktok-uri. Atat videoclipul cat si versurile noului single “Diamantul”…

- Rico888 lanseaza a doua piesa in limba italiana – „20 Minuti”, alaturi de Yeno. Single-ul va fi inclus pe urmatorul EP al artistului. Versurile au fost scrie de catre Rico888, iar producția finala a fost semnata de REALM. Cunoscutul artist italian Rico888, s-a facut remarcat datorita stilului sau unic…

- Artistul canadian The Weeknd, pe numele real Abel Tesfaye, va lansa vineri un nou single, “Take My Breath”, potrivit Variety, informeaza News.ro. The Weeknd a publicat pe Twitter primul teaser al cantecului luni, iar in videoclip sunt prezentate atletele din Team SUA care participa la Olimpiada…

- “DONDA”, al 10-lea album solo al lui Kanye West, va fi lansat pe 23 iulie 2021. Anuntul a fost facut in timpul meciului 6 din seria finalelor de NBA. Noul spot comercial al celor de la Apple are ca si soundtrack piesa “No Child Left Behind”, ce va fi pe noul album. Reclama este editata si regizata de…

- Simona Ruscu lanseaza cel mai nou single “Ce ți-aș spune”, in colaborare cu Sean Norvis, in rol de compozitor, piesa fiind produsa de Norvis Music, iar de versuri s-a ocupat chiar artista. “Ce ți-aș spune” este o piesa care te pune pe ganduri și care va face parte din urmatorul album de muzica al…

