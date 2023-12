Yassine Bahassa are cale libera spre FCSB, dupa ce a refuzat prelungirea contractului cu FCU Craiova. Anuntul a fost facut de Adrian Mititelu, care a dezvaluit ca o alta echipa i-a oferit mijlocasului sau o oferta mai buna. Gigi Becali a efectuat deja doua transferuri la FCSB, pentru a-si intari echipa dupa pauza competitionala de […] The post Yassine Bahassa are cale libera spre FCSB! A refuzat prelungirea contractului cu FCU Craiova! Anuntul lui Adrian Mititelu appeared first on Antena Sport .