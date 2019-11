Stiri pe aceeasi tema

- Yasin Hamed a ales sa joace pentru nationala de seniori care l-a dorit cel mai mult. Reprezentantii Sudanului il monitorizeaza de cel putin doi ani de zile pe Yasin Hamed si se aratau dispusi sa-l convoace la "echipa mare" inca de la acea vreme. Ungaria, strategie anti-Romania. Inca un fotbalist…

- Ruben Semedo, fotbalist care a avut probleme cu justitia, a fost convocat in premiera la nationala Portugaliei, fiind inclus de selectionerul Fernando Santos in lotul pentru partidele cu Luxemburg si Ucraina din preliminariile EURO 2020.

- Mihai Velisar (21 de ani) a fost convocat in premiera la naționala U21 pentru meciul cu Danemarca. Danemarca U21 - Romania U21 se joaca astazi de la ora 19:30, iar meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Pro X. Fundașul imprumutat de Petrolul la Gaz Metan are un start fantastic de sezon și…

- Adrian Rus face parte din lotul nationalei Romaniei pentru meciurile cu Spania si Malta, din preliminariile Euro 2020. FRF i-a reclamat pe maghiarii de la Fehervar la FIFA si UEFA in cazul lui Adrian Rus "Sunt 100% roman, mama a plans de bucurie ca am fost convocat, am luat cetatenia…

- Fotbalistul formatiei Fehervar FC, Adrian Rus, convocat in premiera la echipa nationala, a declarat, intr-un interviu postat pe site-ul FRF, ca desi are si cetatenie maghiara, este 100% roman, el precizand ca mama sa a inceput sa planga atunci cand a anuntat-o ca a fost selectionat la prima reprezentativa…

- Fundasul Nicusor Bancu, jucator convocat initial de Cosmin Contra, a suferit o leziune musculara la nivelul coapsei stangi in partida disputata de Universitatea Craiova cu FC Voluntari si, in urma investigatiilor medicale de sambata, s-a stabilit ca nu va fi apt pentru meciurile echipei nationale…

- Atacantul brazilian Elkeson, care joaca la campioana Chinei, Guangzhou Evergrande, a fost convocat in premiera de selectionerul nationalei de fotbal a Chinei, italianul Marcello Lippi, in lotul pentru debutul in preliminariile Cupei Mondiale din 2022, transmite agentia Xinhua. Elkeson devine astfel…

