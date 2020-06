Yakutia, invadată de miliarde de țînțari (VIDEO) Miliarde de țințari au invadat Yakutia, o regiune din Rusia situata in estul Siberiei. Un astfel de fenomen a avut loc in urma cu 30 de ani. Roiuri enorme de țințari se așeaza pe pereții caselor incit par sa fie murdari de noroi, informeaza romondonews24.com. Intr-un video postat de un barbat pe Twitter se vede cum trece cu mina pe un perete acoperit cu țințari, zdrobind mii de insecte astfel inci Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Romania va primi 33 de miliarde de euro din cei 750 de miliarde de euro prevazuți in Planul de redresare propus miercuri de Comisia Europeana pentru combaterea pandemiei de COVID-19, potrivit europarlamentarului Siegfried Mureșan. El a scris, pe Facebook, ca cele 33 de miliarde de euro pe care le va…

- Statele Unite au anuntat miercuri donarea a 200 de aparate de ventilatie pentru a ajuta Rusia sa combata epidemia COVID-19, la cateva saptamani dupa ce Moscova a trimis echipamente similare la New York, informeaza AFP preluat de agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat initiativa…

- Cuvintele sale l-au costat mai mult decat și-ar fi imaginat vreodata! Elon Musk, fondatorul Tesla, a sters 14 miliarde de dolari din valoarea actiunilor producatorului auto dupa ce a postat pe Twitter un mesaj in care a spus ca valoarea actiunilor sale a fost prea mare, potrivit BBC.De asemenea,…

- PodcasturiCe va face Guvernul dupa decizia Curții Constituționale in cazul creditului rusesc Roman Mihaeș susține ca tergiversarea pronunțarii hotararii de catre Curtea Constituționala in privința acordului de imprumut incheiat cu Rusia induce o stare de nervozitate in societate. In aceste condiții,…

- ​În plina criza, americanii au lansat un nou fond de investiții, de 9,5 miliarde de dolari, pentru finanțarea unor firme IT. Compania de investiții Insight Partners ajunge astfel la cel de-al 11-lea fond al sau, dupa ce înainte a finanțat companii americane și europene, ca Twitter, Delivery…

- Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 30% joi, dupa ce președintele Donald Trump a spus ca se așteapta ca Arabia Saudita și Rusia sa reduca producția de petrol cu 10 milioane de barili (pe zi) și ”poate substanțial mai mult”, în urma unei discuții cu prințul Mohammed bin Salman,…

- Un avion incarcat cu ajutor umanitar, trimis de Rusia pentru a sprijini Statele Unite in lupta impotriva coronavirsului, a aterizat miercuri dupa-amiaza la New York, a facut cunoscut misiunea diplomatica rusa la ONU, scrie AFP. Imagini difuzate pe contul de Twitter al misiunii au aratat…

- Presedintele SUA Donald Trump a cerut din nou marti concretizarea unui program de investitii de 2.000 de miliarde de dolari, care ar fi sustinut de costurile scazute de creditare, pentru modernizarea infrastructurilor americane, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Cu ratele dobanzilor la zero…