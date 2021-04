Conform unui anunt postat in deschiderea tuturor paginilor din cadrul Yahoo Answers, serviciul de Q&A isi va inchide portile pe 4 mai. Din acea data, continutul postat in cadrul platformei, sub forma de intrebari si raspunsuri, nu va mai putea fi accesat. Primul pas va fi facut peste doua saptamani. Din 20 aprilie, Yahoo Answers va intra in mod exclusiv de citire – va putea fi vazut continutul actual, insa nu vor mai fi acceptate postari noi. Dupa inchiderea platformei, din 5 mai, membrii serviciului au la dispozitie aproape doua luni, pana la 30 iunie, sa-si exporte datele de pe serverele Yahoo.…