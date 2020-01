Yad Vashem, Memorialul de la Ierusalim al Victimelor Holocaustului

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut miercuri, 22 ianuarie a.c., la Ierusalim, in marja Forumului liderilor internaționali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului, o intrevedere cu liderul Alianței „Albastru și Alb” din Israel, Benjamin Gantz, la solicitarea acestuia. Președintele Romaniei…

- Circa 10.000 de politisti sunt desfasurati la Ierusalim si pe rutele care duc spre acest oras pentru a asigura securitatea celor 47 de delegatii din lumea intreaga asteptate sa soseasca saptamana aceasta in Israel pentru a marca implinirea a 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare de…

- Presedintele lituanian Gitanas Nauseda a declinat marti invitatia adresata de Israel de a participa la ceremoniile prilejuite de implinirea a 75 de ani de la eliberarea lagarului nazist de la Auschwitz, transmite AFP. Presedintele lituanian a urmat exemplul omologului sau polonez, Andrzej…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 21–23 ianuarie a.c., o vizita in Statul Israel, cu prilejul participarii la cea de-a cincea ediție a Forumului liderilor internaționali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului și implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de…

- Un om de afaceri libanez a donat mai multe suveniruri naziste, cumparate la o licitatie, unei asociatii evreiesti, pentru a ca ele sa nu ajunga in mainile neonaziștilor. Abdallah Chatila este un magnat cu afaceri in domeniile diamantelor și imobiliarelor care taieste la Geneva. El este unul dintre cei…

- Nascut in orasul Osijek din estul Croatiei in iunie 1932 din parinti evrei croati, el a fost deportat in lagarele de concentratie naziste de la Auschwitz si Bergen-Belsen in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Cea mai mare parte din membrii familiei si-au gasit moartea in lagare din Europa. "Numarul…

- "Cortina de fier" semnifica separarea, intr-o prima faza ideologica, iar apoi fizica creata in Europa dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial intre zona de influenta sovietica, in estul continentului, si statele din vest. Aceasta bariera s-a prabusit in 1989 odata cu caderea Zidului Berlinului.…