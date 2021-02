Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a confirmat cele noua candidaturi pentru cele opt locuri in Comitetul sau Executiv, precum si cele trei candidaturi pentru vicepresedintia FIFA si pentru locurile europene in Consiliul FIFA, care urmeaza sa fie alese la cel de-al 45-lea Congres Ordinar de la Montreux…

- Romania s-a alaturat demersului comun al unor state membre UE privind dezvoltarea unui mecanism european pentru accesul statelor din cadrul Parteneriatului Estic (PaE) la vaccinul anti-COVID-19, arata un comunicat MAE transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu,…

- IMMOFINANZ și Asociația Zi de Bine sunt parteneri intr-o inițiativa menita sa ii ajute pe copiii cu diagnostic de fibroza chistica, din cadrul Spitalului Marie Curie din București, secția de pediatrie. La finalul unui an atipic, IMMOFINANZ se numara printre brandurile care au incercat sa fie mai aproape…

- ​Nationala României va încheia anul 2020 pe locul 37 în ierarhia Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), data publicitatii joi, în timp ce Belgia va ocupa primul loc pentru al treilea an consecutiv, informeaza Agerpres.România a reusit sa încheie anul…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat ca, pâna miercuri, au fost înregistrate 2.141 de plicuri care conțin buletine de vot ale alegatorilor români din diaspora. Conform Autoritații Electorale Permanente (AEP), din…

- Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca, pana miercuri, a fost inregistrata primirea a 2.141 de plicuri exterioare care contin buletinele de vot ale alegatorilor romani din strainatate. Potrivit unui comunicat al AEP, din numarul total de plicuri inregistrate, 960 sunt din Spania, 279 din Germania,…

