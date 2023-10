Stiri pe aceeasi tema

- Platforma sociala X, cunoscuta inainte de a fi cumparata de Elon Musk drept Twitter, testeaza deja in doua tari un sistem de acces bazat pe abonament. Utilizatorii din Noua Zeelanda si Filipine care vor sa-si creeze cont pe X, versiunea web, trebuie sa plateasca un abonament de un dolar pe an. Dincolo…

- Comisia e-Safety a amendat X, fosta Twitter, declarand ca nu a raspuns la intrebari, inclusiv legate de cat de mult a durat sa raspunda la raportarile de materiale abuzive asupra copiilor de pe platforma si metodele pe care le-a folosit pentru a le detecta. Desi mica in comparatie cu cei 44 de miliarde…

- Un organism de reglementare australian a amendat platforma de socializare X a lui Elon Musk cu 610.500 de dolari (386.000 de dolari SUA) pentru ca nu a cooperat cu o ancheta privind practicile impotriva abuzurilor asupra copiilor, o lovitura pentru o companie care s-a straduit sa-si pastreze agentii…

- Compania X a lui Elon Musk, fosta Twitter, este prima companie anchetata de UE in baza noilor norme europene din domeniul tehnologiei. Comisarul european Thierry Breton a anunțat joi deschiderea investigației.

- Linkurile si articolele de presa distribuite pe reteaua de socializare X nu mai apar de acum inainte decat sub forma unor imagini, fara titlu si fara descriere, o disparitie justificata de Elon Musk din motive „estetice”, informeaza joi AFP și Agerpres.​

- Rețeaua sociala deținuta de Elon Musk, X, lanseaza un „atac” asupra WhatsApp și Facebook Messenger, fosta Twitter urmand sa introduca funcții chat, de convorbiri prin apeluri video, precum și un sistem de plați online prin care utilizatorii vor putea trimite bani prietenilor, de exemplu.

- Elon Musk, patronul rețelei de socializare X, a anunțat duminica, 6 august, ca lupta sa in cusca cu CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, va fi transmisa in direct pe rețeaua cunoscuta anterior sub numele Twitter, a informat Reuters, preluata de news.ro.„Lupta Zuck v Musk va fi transmisa in direct pe X. Toate…

- Elon Musk a anunțat, vineri, o creștere a numarului de utilizatori ai platformei X, fosta Twitter. In ultima luna, platforma a strans peste 540 de milioane de utilizatori, conform unui grafic prezentat de omul de afaceri. Inainte de a fi achiziționata de catre Musk in octombrie, Twitter avea 229 de…