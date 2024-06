Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a explicat de ce a incheiat relatia de 3 ani cu Bianca Dragușanu, Gabi Badalau a rupt tacerea și a dezvaluit ce s-a intamplat in relatia cu Claudia Patrașcanu, mama copiilor lui. Afaceristul a recunoscut pentru prima oara ca și-a inșelat sotia, iar intre ei nu a existat o poveste de iubire.„Am…

- O noua zi, o noua controversa in lumea mondena din Romania! Alex Bodi, prins intre foste! Afaceristul a fost surprins alaturi de Bianca Draguașanu și Ema Uta in aceeași locație. Cu fosta fosta a vorbit minute in șir, fara sa aiba habar ca e prin preajma femeie careia i-a pus de curand inelul pe deget.

- Gabi Badalau o acuza pe Bianca Dragușanu ca l-a inșelat cu Auday Al-Ahmad, medicul ei estetician. Dupa patru ani de relație, cei doi s-au desparțit cu scandal, deși in urma cu aproximativ trei saptamani pozau intr-un cuplu fericit. Oficial, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau nu mai formeaza un cuplu.…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au desparțit definitiv dupa o relație de patru ani. Cei doi exclud varianta unei posibile impacari, iar cei doi au ajuns, din nou, sa iși arunce vorbe grele. Blondina neaga ca ar fi calcat stramb in relația cu afaceristul, in timp ce fostul ei iubit spune ca are dovezi…

- Loredana Groza a implinit 54 de ani pe 10 iunie, iar prietenii apropiați i-au pregatit o petrecere-surpriza. Printre cei care au fost alaturi de vedeta de numara Ștefan Banica jr., Dan Bittman, dar și Tania Budi. Loredana Groza, una dintre cele mai apreciate și cunoscute cantarețe din Romania, s-a trezit…

- Gabi Badalau și Bianca Dragușanu au avut o relație cu suișuri și coborașuri, iar acum au decis sa-și spuna „adio”. Afaceristul a plecat peste hotare pentru a se reculege timp de cateva zile și a ajuns la Muntele Athos!