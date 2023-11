Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și se surprind in cele mai neașteptate ipostaze. De data aceasta, Alina Rugina, iubita lui Zed, „Regele șoselelor” a fost in prim-planul camerei de filmat. Se pare ca barbatul și-a ales foarte bine…

- Cand va face Edy Mexicanu nunta cu partenera lui, femeia care i-a cucerit inima de ani de zile. Cei doi au oferit cele mai noi detalii despre marele eveniment. In urma cu cat timp au facut fiul lui Marian Mexicanu și soția lui cununia civila.

- Marius Elisei radiaza de fericire la brațul iubitei lui. Chiar daca și-a refacut viața destul de repede dupa separarea de fosta soție, barbatul și noua partenera au susținut ca nu grabesc lucrurile. Insa, de curand, in urma unei fotografii postate de acesta pe rețelele sociale, fostul soț al vedetei…

- Laurențiu Damian, regizor și cineast, spune ca este un bunic fericit. Anghel, fiul sau, este partenerul lui Theo Rose și impreuna au un baiețel, pe Sasha Ioan. Din cauza faptului ca este foarte ocupat, acesta iși vede nepoțelul doar in weekend.

- Alex Velea și Antonia urmeaza sa faca pasul cel mare in 2024. Deși sunt impreuna de 11 ani și au doi copii frumoși, casatoria nu a fost o prioritate pentru ei, avand numeroase proiecte in care s-au implicat.

- Nunta mare in lumea mondena! Unul dintre cel mai indragit cuplu a facut cel mai important pas din viața lor: s-au casatorit. Nunta a avut loc in mare secret, iar la marele eveniment au participat doar oamenii dragi lor. Cine sunt proaspeții insuraței, care și-au unit destinele. Vedetele care s-au casatorit…

- Daca in urma cu aproximativ o saptamana Ana Baniciu și Edy Kovacs și-au luat inima in dinți și și-au spus marele "DA!" in fața ofițerului de stare civila, iar ca vedeta a oferit, in urma cu puțin timp, și primul interviu de cand a devenit oficial doamna Kovacs. Mai mult, artista de la noi a oferit și…

- Betty Salam are planuri mari in relația cu soțul ei! Cei doi se pregatesc de nunta, iar ea a dat toate detaliile despre marele eveniment! Fiica lui Florin Salam s-a casatorit civil cu Catalin Vișanescu, insa acum urmeaza nunta visurilor ei. Iata cand va avea loc și cum iși dorește cantareața sa arate…