Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul emisiunii de azi, de la Xtra Night Show, Maria și Antonio de la „Mireasa” au facut dezvaluiri prețioase despre sarcina. Cei doi concurenți așteapta cu nerabdare momentul. Iata ce marturisiri au facut!

- Stelian Ogica se afla, in aceste momente, intr-un scandal de proporții, dupa ce i-a acuzat pe agenții de circulație din localitatea Mihailești ca i-ar fi facut un dosar penal pentru conducere fara permis, cu toate el avea dovada de la Brigada Rutiera București care ii oferea dreptul de a șofa. Declarațiile…

- Și-a pregatit de cațiva ani nunta pana in cel mai mic detaliu, insa abia acum și-a vazut visul indeplinit! A fost impiedicata de pandemie, vacanțe, concerte solicitate pe ultimul moment, evenimente nefavorabile, iar dupa 16 ani și doi copii, nunta lui Ellie mult așteptata a fost perfecta. Buzoianca…

- Luna aceasta este a ei! Ana Baniciu mai are puțin pana imbraca rochia de mireasa. Artista este in al noualea de cand ea și iubitul ei, Edy Kovacs, s-au decis sa iși asume relația și sa formeze un cuplu. Chiar daca, in urma cu cateva saptamani, in cadrul unui alt interviu oferit tot pentru Antena Stars,…

- Vlad Gherman a cerut-o in casatorie pe Oana Moșneagu in urma cu cateva saptamani, iar acum indragostiții incep pregatirile pentru nunta. Intr-un interviu pentru emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, actrița a recunoscut ca inca nu și-a ales rochia de mireasa. De doi ani de zile, Vlad Gherman…

- In exclusivitate la Xtra Night Show, Maria Constantin și Robert Stoica au vorbit despre nunta. Cantareața de muzica populara a explicat de ce nu a respectat tradiții la marele eveniment din viața ei. Iata ce declarații au facut cei doi soți!

- Valerie Lungu și iubitul ei sunt mai fericiți ca niciodata, așa ca, au aparut zvonuri potrivit carora cei doi s-ar fi gandit deja la momentul in care iși vor uni destinele. Speculațiile au fost alimentate și de ultimele postari ale influenceriței, moment in care l-a numit pe Alex „barbatul meu”.

- Betty Vișanescu a rupt tacerea și a spus adevarul despre casnicia cu soțul ei. Ce se intampla intre cei doi parteneri de viața, de fapt. Ce a marturisit fiica celebrului cantareț Florin Salam, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.