Dupa participarea la Chefi la cuțite, sezonul 9, Rikito Watanabe a intrat in atenția publicului din Romania. Cu trecerea timpului, fostul concurent a devenit tot mai popular și iubit de telespectatori. In ediția din aceasta seara a emisiunii Xtra Nighi Show, bucatarul a prezentat-o pe sora lui, Hina. Tanara se afla de un an in Romania.