A trecut mai bine de un an de la divorțul dintre Catalin Bordea și Livia Eftimie. Daca in cazul altora viața de dupa separarea oficiala ar fi marcata de tristețe, se pare ca lucrurile nu stau la fel in cazul lui. Comediantul spune ca a avut ocazia sa cunoasca oameni noi alaturi de care a pus bazele unor proiecte de suflet și ca nu se vede curand intr-o noua relație.