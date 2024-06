Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show de la Antena Stars, Irinel Columbeanu a vorbit despre relația pe care o are in prezent cu fiica lui. Irina iși va vizita tatal la azil. Iata ce marturisiri a facut fostul om de afaceri pentru emisiune!

- De la extaz la agonie. Intr-o astfel de situație se afla și Irinel Columbeanu care, de aproape un an, locuiește intr-un azil. Chiar daca acum are o viața modesta și spune ca ii este recunoscator proprietarului centrului pentru ca l-a primit, nu are cum sa uite ca a pierdut totul intr-o clipa. In 2007,…

- Nu mai e un secret pentru nimeni fapul ca, ani buni de zile, Irinel Columbeanu s-a numarat printre cei mai bogați și instariți afaceriști din Romania. Acum insa, lucrurile s-au schimbat. Ce s-ar fi intamplat, de fapt, cu averea lui Irinel Columbeanu. Cum a pierdut totul. Ce a declarat Serghei Mizil.

- Oana Cojocaru și Irinel Columbeanu au fost impreuna trei ani de zile. Deși intre ei era o diferența de 40 de ani, fostul afacerist fiind mai in varsta, acest lucru nu a fost o piedica pentru cei doi. De ce s-au separat, de fapt, in cele din urma. Irinel Columbeanu și ultima sa iubita, Oana Cojocaru.

- Serghei Mizil susține ca Irinel Columbeanu nu știe cine i-a luat casa. Afaceristul a facut declarații șocante despre starea fostului afacerist. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Dezvaluiri bomba au fost facute direct din fața vilei lui Florian Coldea de catre candidatul independent la Sectorul 5, Marian Vanghelie. Acesta susține ca fostul șef al serviciilor romane a incercat sa țina ascunse discuțiile pe care le-a avut cu teroriștii care i-au rapit pe jurnaliștii romani in…

- Ionuț și Dragoș Dolanescu sunt așteptați joi la tribunal, in procesul deschis de niște vecini care erau obligați sa le plateasca acestora despagubiri in valoare de 20 de mii de euro pentru cotele care li se cuveneau dintr-un imobil situat in Sectorul 5. Cu toate acestea vecinii refuza sa plateasca suma…

- Fostul milionar trece prin momente, din ce in ce, mai grele, iar ca dovada sunt și cateva imagini cutremuratoare cu Irinel Columbeanu, in care a aparut murdar și pierdut. Fostul milionar trece prin momente grele Dupa cum bine se știe, Irinel Columbeanu nu mai este ceea ce a fost odata, un om plin de…