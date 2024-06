Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf a lipsit de la absolvirea fiului sau, Bebeto. Adolescentul in varsta de 16 ani a finalizat studiile liceale la școala americana cu note maxime, iar tatal sau nu a fost alaturi de el in momentele importante.

- Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu se mai termina. Antrenorul a acuzat-o pe fosta soție ca a instrainat unul dintre bunurile pentru partaj, motiv pentru care a mers cu poliția la poarta acesteia. Cei doi au intra intr-un nou proces, iar avocatul fsotului fotbalis a oferit mai…

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Xtra Night Show, Anamaria Prodan și Ronald Gavril au avut o intervenție in direct, cu doar cateva ore inainte de marea gala care va avea loc maine, in Craiova. Cum a ieșit pugilistul la proba cantarului.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ingropat securea razboiului și s-au impacat dupa ani de scandal. Impresara și-a iertat fostul partener și a avut o discuție sincera cu el.Anamaria Prodan a trait cea mai mare dezamagire a vieții sale, dupa ce Laurențiu Reghecampf a decis sa o paraseasca pentru…

- Tocmai cand apele pareau sa se linișteasca, Anamaria Prodan continua scandalul cu Laurențiu Reghecampf. Oamenii legii au pus poprire pe bunurile comune, inclusiv pe locuința. Antrenorul nu ar mai putea sa iși desfașoare activitatea profesionala așa cum și-ar dori: „Nu mai are dreptul”. Scandalul dintre…

- Anamaria Prodan traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, dupa divortul de Laurentiu Reghecampf. Impresara are de cateva luni o relație cu Ronald Gavril, locuiesc deja impreuna și se inteleg de minune.In ediția de aseara a emisiunii „Prodanca. Punct și de la capat”, a fost difuzat un moment de…

- Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf continua! Deși ambii iși doresc sa divorțeze unul de celalalt, se pare ca mai au de așteptat! Anamaria Proban a cerut audierea Corinei Caciuc in procesul de divorț! Vedeta a facut declarații exclusive despre ce urmeaza sa se intample in instanța!