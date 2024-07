Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Caius Covrig a facut declarații despre iubita. Milionarul este un barbat implinit din toate punctele de vedere. Iata ce marturisiri a facut acesta pentru emisiune!

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Natalia Mateuț a marturisit ca a avut o copilarie de poveste datorita parinților ei. Co-prezentatoarea de la Xtra Night Show a facut declarații importante. Iata cum o rasfața familia ei!

- Ediția din aceasta seara de la Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea a adus emoție in randul concurenților, caci mulți dintre ei și-au amintit de copilarie, așa cum este și cazul cantareței Shondy.

- Enzo de la Chefi la cuțite și soția lui și-au promis iubire veșnica in fața lui Dumnezeu și au organizat cea mai frumoasa nunta! Cei doi au trait emoții mari și dupa o mulțime de pregatiri, au putut sa se bucure, in sfarșit, de cel mai special eveniment! Enzo Aiello și Cristina Ene au facut primele…

- Un barbat a fost ucis ieri in Crangași de doi tineri in varsta de 16 și 20 de ani. Tinerii l-au lovit pana cand l-au omorat, sub privirile trecatorilor. Barbatul se intorcea de la munca și ar fi vrut sa iși apere copila. Familia a aflat de la un vecin ca a murit.

- Ionuț Cercel este cunoscut in intreaga țara, insa puțini știu ca artistul mai are doi frați, pe Amy și Florin Cercel. Astazi, cei doi iși sarbatoresc ziua de naștere și onomastica, ocazie cu care artistul le-a facut o urare emoționanta prin intermediul rețelelor de socializare.

- Naomy a murit in urma cu o zi, la 47 de ani, pe un pat de spital din Germania. Familia sufera cumplit, iar printre cei care au apreciat-o se numara și Minodora. Artista spune ca a avut primele interacțiuni cu ea acum mulți ani, in perioada in care amandoua incercau sa se lanseze in muzica.

- Natalia Mateuț iși sarbatorește mama! Co-prezentatoarea Xtra Night Show a plecat in vacanța cu familia, pentru a celebra aceasta zi speciala! Natalia Mateuț are o relație foarte speciala cu mama ei, astfel ca fiecare moment petrecut impreuna este de vis.