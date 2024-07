Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90.000 de tineri au transformat noaptea in zi la scena principala a festivalului „Beach, Please!”. O mulțime imensa a inconjurat scena principala, unde artiști celebri au oferit spectacole impresionante. Cu o energie debordanta, spectatorii de la „Beach, please!” au uitat de oboseala și promit…

- Joi, 11 iulie 2024, Randi a avut parte de un incident neplacut pe scena festivalului Beach, Please! din Costinești. Dupa ce a interpretat doar doua piese, artistul a fost intampinat de fluieraturi și huiduieli din partea publicului. Crezand ca nu este binevenit, Randi și-a controlat cu greu emoțiile…

- Randi și-a intrerupt concertul de la „Beach, please!” și a parasit scena. Artistul a fost fluierat de public, insa abia ulterior a aflat ce se intamplase, de fapt.Randi, unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania, a avut parte de un moment neplacut la festivalul Beach! Please, desfașurat in perioada…

- Concerte incendiare in cadrul editiei 2024 a festivalului Beach, Please!, cel mai mare festival urban din sud-estul Europei și cel mai așteptat eveniment al verii in randul tinerilor, care se organizeaza zilele acestea la Costinesti.

- Manelistul Babasha e in centrul atenției publice, dupa ce a fost huiduit de fanii Coldplay la conert. Daca unii contesta momentul, alții saluta prestația artistului. Cert este ca pana in prezent manelistul a avut de caștigat de pe urma acestui moment: pe langa notorietate, Babasha a confirmat prezența…

- Ieri seara, 12 iunie, britanicii de la Coldplay au urcat pe scena in fața a peste 50 de mii de oameni și au facut spectacol. Show-ul a fost completat de baloane colorate, lumini și artificii. Cu toate acestea, un invitat special și-a facut apariția pe scena, dar a starnit un val de nemulțumire din partea…

- Ce a marturisit Babasha, unul dintre artiștii momentului, pe scena inainte sa fie huiduit la concertul trupei Coldplay. Iata care au fost declarațiile manelistului. Ce a spus despre melodia care se afla pe locul 1 in trending.

- Miercuri seara, pe Arena Naționala romanii au asistat la concertul uneia dintre cele mai importante trupe britanice a momentului, Coldplay, dar nu fara incidente. Pe scena avea sa urce și un artist de 21 de ani, dar avea sa fie huiduit la scena deschis. Imediat dupa, a aparut și reacția lui Babasha,…