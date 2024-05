Stiri pe aceeasi tema

- Sala Polivalenta din București a gazduit, miercuri seara, o gala de RXF. Unul dintre cele al serii l-a reprezentat un meci de box cu lovituri de o brutalitate crunta intre un barbat și doua femei. Gazeta Sporturilor a scris despre acest subiect și are reacția organizatorilor: „Nu este nimic deplasat!”Miercuri…

- Justițiarul din Berceni a dezvaluit de ce a fost lovit intenționat cu mașina. Filmulețul a devenit viral pe rețelele de socializare. Ce a marturisit tanarul, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Dupa ce s-a afișat impreuna cu Bettyshor, Romeo Vasiloni confirma ca formeaza un cuplu cu ea. Cei doi s-au cunoscut in urma cu ceva timp, la o gala RXF și de atunci, sunt impreuna, in condițiile in care el s-a afișat cu o blonda in pat in urma cu cateva saptamani.

- Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer, iar aceasta veste a fost foarte dura pentru el. Nu se aștepta sa primeasca acest diagnostic, astfel ca acum tot ce i-a mai ramas de facut este sa lupte cu boala nemiloasa. Iata cum se simte celebrul designer și ce urmeaza sa se intample in viața lui.

- In presa au aparut informații cum ca Natalia Mateuț a fost audiata de catre DIICOT intr-un dosar al unor inculpați acuzați de trafic de droguri. Reporterii Spynews.ro au contactat-o pe coprezentatoarea de la Xtra Night Show, care ne-a oferit, in exclusivitate, declarații.

- Loredana Chivu traiește un coșmar care pare ca nu se mai termina. Pentru a doua oara in doar doua luni, executorii judecatorești, secondați de polițiști și jandarmi, s-au prezentat, in cursul zilei de ieri, la ușa locuinței sale pentru a-i ridica blondinei bunurile din casa. Iata primele declarații…

- Vica Blochina vorbește pentru prima oara despre barbatul cu care are o relație. Intr-un interviu pentru emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, ea a spus și de ce il ține ascuns pe partenerul sau, nici la evenimente private nu apar impreuna. Mai bine de 10 ani de zile, Vica Blochina a fost amanta…