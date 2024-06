Stiri pe aceeasi tema

- Zi importanta pentru Mircea Bravo! Celebrul vlogger i-a sarbatorit ziua bunicii Lenuța, alaturi de care face furori pe Internet. Mircea Bravo i-a pregatit o surpriza impresionanta, cu care a reușit sa o emoșioneze! Iata despre ce este vorba!

- In luna iunie, Zina Dumitrescu și-ar fi sarbatorit ziua de naștere. „Mama modei din Romania” a murit in urma cu cinci ani, intr-un camin de batrani din Ghermanești, acolo unde a stat șapte ani. Reprezentanții azilului iși doresc sa ii pastreze vie amintirea, așa ca au amenajat un loc special in memoria…

- Adriana Bahmuțeanu și-a sarbatorit ziua de naștere, caci a schimbat prefixul și și-a dorit ceva diferit. A implinit 50 de ani și a plecat impreuna cu familia in Spania. Vedeta spune ca și-a dorit o vacanța și a sarbatorit și Paștele tradițional, chiar daca era departe de casa.

- Zi speciala in familia Andei Adam! Cantareața implinește 44 de ani și este incojurata de o mulțime de prieteni și de cei mai importanți oameni din viața ei. A organizat o petrecere fabuloasa, cu aproape 80 de ani invitați, iar decorul este uimitor! Iata cu ce cadou a surprins-o soțul ei.

- Dinu Maxer și iubita lui și-au dorit sa plece in vacanța in Dubai, de ziua ei de naștere, dar planurile le-au fost date peste cap de ploile care au creat haos pe strazi și in aeroport. Cei doi au revenit, de curand, in Romania și au povestit prin ce au trecut in vacanța.

- Ieri a fost o mare zi de sarbatoare in familia Nataliei Mateuț și asta pentru ca vedeta a celebrat-o pe bunica ei. Femeia a implinit frumoasa varsta de 80 de ani. Iata cum au petrecut cele doua, dar și ce a postat co-prezentatoarea de la Xtra Night Show pe rețelele de socializare!

- Fiul lui Florin Salam și soția lui, Mihaela, sunt impreuna de mai bine de patru ani. Cei doi au avut, de curand, motiv de sarbatoare, caci Dani Stoian și-a sarbatorit ziua de naștere. Declarația de dragoste pe care i-a facut-o partenera lui, care ii va darui cel de-al doilea copil.

- Revenita recent in circuit, dupa ce TAS i-a redus suspendarea, Simona Halep (32 de ani) a petrecut sambata seara alaturi de familie. Sportiva din Constanța a avut un motiv de bucurie. Fratele sau, Nicolae, și tatal ei, Stere, și-au sarbatorit ziua de naștere. Ambii sunt nascuți in aceeași zi, iar familia…