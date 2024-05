In urma cu doua zile, Perversu' de pe Targu Ocna și Roxana Țutu & Bettyshor s-au confruntat in cadrul galei RXF. Roxana Țutu spune ca nu regreta ca a intrat in cușca impotriva lui. Tensiuni nu ar fi fost doar in timpul meciului, ci și ulterior, atunci cand Bettyshor s-ar fi legat de familia lui.