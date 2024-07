Stiri pe aceeasi tema

- Romica Țociu și fiul lui, Catalin, considera ca America Express le-a consolidat relația tata-fiu, dar in același timp, i-a ajutat sa cunoasca și oameni noi, cu care in prezent spun ca sunt in relații apropiate. Mai in gluma, mai in serios, fostul concurent declara ca și-ar fi „chinuit” adversarii daca…

- Aris Eram a suferit o accidentare grava la sala de fitness. Fostul concurent de la America Express a ajuns de urgența la spital, asta dupa ce s-a lovit destul de tare. In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, fratele Alexiei Eram a vorbit despre accidentare. Iata ce marturisiri a facut…

- Alexia Eram, fosta concurenta de la America Express, a publicat pe contul de Instagram prima fotografie pe care a facut-o alaturi de Mario Fresh la inceputul relației, in urma cu aproximativ 7 ani.

- Alexia și Aris Eram vin in platoul emisiunii „Ești mai deștept decat un copil de clasa a V-a”, astazi, de la ora 18.00, la Antena 1. Copiii Andreei Esca au fost extrem de apreciați dupa ce au participat la „America Express”.Alexia și Aris Eram au acceptat provocarea de a-și testa cunoștințele dobandite…

- Dupa ce au facut senzație in „America Express”, Alexia si Aris Eram vor reveni pe micile ecrane, și nu in platoul de „Chefi la Cuțite”, ca data trecuta, ci intr-o noua ipostaza. Alexia si Aris Eram raspund unei noi provocari, iar fanii ii vor putea vedea in aceasta seara, de la ora 18:00. Alexia si…

- Alexia și Aris Eram au acceptat provocarea de a-și testa cunoștințele dobandite in clasele primare, alaturi de copii de clasa a V-a și vin in platoul Ești mai deștept decat un copil de clasa a V-a?, astazi, de la ora 18.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

- Laura Giurcanu i-a mai acordat o șansa iubitului infidel. Deși cei doi s-au desparțit in urma cu mai multe luni, iar influencerița a avut o „idila” cu Aris Eram, fostul concurent de la America Express, s-au reintors unul in brațele celuilalt.

- O noua demisie neașteptata la Antena 1. Laura Nureldin a parasit echipa Observator. Cunoscuta prezentatoare de știri a fost mutata in ultima perioada pe mai multe interval orare, inclusive de weekend unde era o presența consacrata a jurnalelor de pranz. Aceste ”teste” ale trustului nu au putut fi acceptate…