Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam și soțul ei au avut o nunta atipica, dar spectaculoasa. Cei doi au organizat un mare eveniment de la care, evident, nu au lipsit nume sonore din lumea muzicii de petrecere. Tzanca Uraganu, cel care trebuia sa le fie naș, impreuna cu iubita lui, a intreținut atmosfera, iar spre dimineața a…

- Anda Adam și Yosif Mohaci vor face cununia religioasa și vor avea alaturi de ei 500 de invitați. Cantareața a povestit cateva detalii cu privire la marea zi, precum transportul pe care il vor avea la biserica. Datorita rochiei uriașe aleasa de vedeta, s-a apelat la un vehicul neașteptat care a fost…

- In luna mai a acestui an a avut loc o noua nunta fastuoasa in showbiz. La momentul fericit, in prezența a peste 500 de invitați, celebra cantareața a radiat de fericire in rochie de mireasa, iar redacția noastra are și imaginile de la acest fericit moment. Nunta fastuoasa in showbiz, cu peste 500 de…

- Unul dintre oamenii de baza din echipa candidatului PNL la Primaria Suceava, Lucian Harșovschi, este și Ciprian Anton. El este profesor-antrenor de educație fizica și sport-specializare fotbal. Director al Liceului cu Program Sportiv Suceava și Președinte al Asociației Județene de Fotbal Suceava. De-a…

- David Pușcaș a fost prezent in aceasta seara in emisiunea Xtra Night Show și a vorbit despre relația cu Luminița Anghel. Fiul adoptiv al artistei a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu borderline.

- Una din cele mai indragite vedete latino autohtone se pregatește de o mare și costisitoare nunta, iar fanii au fost incantați sa afle de la Pepe detaliile despre nunta cu Yasmine Ody, artistul precizand ca vor fi sute de invitati si artisti pe masura, dar explicand și de ce nu mai vrea sa se ocupe de…

- Pepe traiește o poveste de dragoste ca-n filme alaturi de partenera lui de viața. Cantarețul a oferit detalii despre nunta cu aleasa inimii lui, Yasmine Pascu! Ce planuri are artistul pentru marele eveniment. Ce a marturisit prezentatorul TV, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Oana Radu spune ca o buna perioada a trait cu frica, dupa ce s-a desparțit de Catalin Dobrescu. Artista a povestit ca problemele in relația lor au aparut la scurt timp dupa ce au decis sa fie impreuna, dar a crezut ca, in timp, situația se va imbunatați și vor fericiți.