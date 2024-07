Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi și-a facut curaj și i-a adresat marea intrebare iubitei lui intr-o vacanța de vis in Maldive la inceputul lunii aprilie. La mai bine de doua luni distanța de la acel moment, se pare ca ar fi aparut din nou probleme intre cei doi, legata de aceasta data de fosta soție a afaceristului.

- In urma cu mai bine de o saptamana, Florin Salam a fost acuzat ca nu a venit sa cante la o nunta de la Targu Jiu, deși primise un onorariu de 20.000 de euro. Artitaul face acum primele declaratii și explica de ce s-a ajuns in aceasta situație.Pe 7 iunie, Florin Salam a fost implicat intr-un incident.…

- In aceasta perioada de mercato, formația pregatita de Mircea Rednic și-a asigurat deja semnaturile a trei jucatori: Benjamin Van Durmen (FCU Craiova), Cornel Rapa (liber) și Andrei Dumiter (FC Voluntari). Cu toate acestea, „textiliștii” nu ii pot inregistra din cauza litigiilor aflate pe rol la FIFA.…

- De ani buni, o strada din imediata vecinatate a centrului orasului asteapta asfaltul si canalizarea. Locuitorii si-au pierdut rabdare si spun ca nu mai au incredere in promisiunile administratiei locale. La fiecare ploaie mai puternica strada se umple cu apa fiindca aici nu exista canalizare pluviala.…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, se afla astazi la Craiova, intr-o vizita de lucru. La pranz, ministrul a efectuat o vizita pe santierul Bibliotecii „Omnia”, aflata in proces de reabilitare. Aceasta a anuntat ca investitiile in cultura vor continua in Craiova printr-un amplu proiect de reabilitare…

- Alin Oprea a fost invitat in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, unde a vorbit și despre divorțul de Larisa. Cantarețul a dezvaluit de ce a ascuns timp de 2 ani infidelitațile soției.Alin Oprea este membru fondator al trupei Talisman, iar in cei 28 de ani de activitate, aceasta a lansat peste…

- Selly și-a surprins din nou fanii de pe contul de socializare, dupa ce a publicat prima imagine cu noul lui bolid de sute de mii de euro. Artistul și-a adaugat bijuteria pe patru roti la colecția lui și este extrem de mandru de achiziție.Selly este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați influenceri…

- Pepe se pregatește sa faca nunta cu aleasa inimii lui, Yasmine Pascu. Unde vor merge cei doi indragostiți in luna de miere. Cantarețul a dezvaluit ca partenera lui este foarte implicata in creșterea copiilor.