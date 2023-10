Stiri pe aceeasi tema

- Marius Elisei este un romantic incurabil și mai indragostit ca niciodata, iar asta nu o spunem noi, ci imaginile care vorbesc de la sine. Fostul soț al Oanei Roman iubește ca in adolescența și nu se ferește sa faca gesturi tandre in public sau sa-și sarute iubita chiar in vazul tuturor. Nu va mai ținem…

- Victor Slav și iubita lui, Selina, par sa fi depașit problemele din relație și par mai fericiți ca niciodata. Dupa ce, in urma cu doua luni, cei doi s-au impacat, cuplul a plecat intr-o vacanța, așa ca, au impartașit cu fanii cateva imagini.

- Marcel Ciolacu a anuntat ca pana la finalul lunii va finaliza intreaga procedura pentru implementarea unui pachet de reforme menite sa echilibreze bugetul Romaniei.Pana la finalul lunii finalizam intreaga procedura, inclusiv angajarea raspunderii in Parlament, pentru a aplica masurile de care Romania…

- Cucu de la Noaptea Tarziu iubește din nou, iar relația lui devine din ce in ce mai serioasa. Deși se afișeaza subtil alaturi de ea, cei doi avanseaza pe zi ce trece. In curand vor merge in prima vacanța imareuna, iar destinația pe care au ales-o este de-a dreptul spectaculoasa.

- Tour-operatorul Join UP Romania a dezvaluit pachetele de vacanța incantatoare, care includ zboruri charter catre magnifica destinație exotica Sharm El-Sheikh. O oportunitate de neegalat de a experimenta paradisul pe pamant și de a scapa de rutina cotidiana. Daca iți dorești sa evadezi intr-un paradis…

- In urma cu doua zile, Irina Fodor s-a intors in Romania, dupa doua luni petrecute departe de casa, unde a filmat pentru America Express. Acum, Razvan Fodor, soțul prezentatoarei TV a dezvaluit ce planuri de vacanța au pentru aceasta vara.„E pe repede inainte și treaba asta cu vacanța, pentru ca am pierdut…

- Cezar Ouatu și iubita lui au plecat intr-o vacanța romantica, departe de Romania. Cei doi par ca s-au distrat pe cinste, dar nu oricine iși poate permite o astfel de escapada, caci prețul pentru un sejur de cateva nopți este destul de piperat.