Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a facut primele declarații dupa ce zilele trecute Marius Elisei a dat de ințeles ca are o noua iubita, pe care i-a prezentat-o deja și Isabelei, fiica lui. Pe Instagram, vedeta a spus ca se bucura pentru fostul soț, ca ea s-a „rugat ca el sa iși gaseasca o noua relație”, „ca sa ne putem liniști”.…

- Cornel Pasat, fostul iubit al Oanei Roman, a implinit 50 de ani și a avut o aniversare speciala. Ce s-a ales de celebrul dansator, dupa desparțirea de marea vedeta. Viața ei s-a schimba complet in ultimii ani, s-a casatorit și a reușit sa iși gaseasca fericirea. Cornel Pasat a ajuns la 50 de ani Cornel…

- In exclusivitate la Xtra Night Show, Doina Teodoru a vorbit despre cum o susține Catalin Scarlatescu, iubitul ei, in cariera. Celebrul chef nu a lipsit de la niciun spectacol al actriței și este la orice pas alaturi de ea. Iata ce declarații a facut partenera juratului de la Chefi la cuțite!

- Oana Roman a plecat impreuna cu fiica ei cateva zile in vacanța, in Cannes, insa deja se confrunta cu primele situații neplacute. Fiica lui Petre Roman a povestit ce a pațit cand se afla la plaja.Ca in fiecare an, Oana Roman pleaca pentru cateva zile in vacanța, la Cannes, acolo unde are mai multe prietene.…

- Mircea Eremia iubește din nou! Fratele Alinei Eremia și-a facut o noua iubitp, iar relația lor a devenit serioasa! Cei doi s-au mutat deja impreuna, iar el și-a prezentat noua cucerire publicului! Iata cum arata și ce meserie are iubita unuia dintre cei mai ravniți barbați din showbiz!

- In aceasta seara, Oana Roman a facut o surpriza emoționanta pentru fiica ei, Isabela, de ziua ei de nume. Vedeta i-a pregatit o petrecere frumoasa, iar de la fericitul eveniment nu a lipsit nici tatal Isabelei, Marius Elisei. Iata ce i-a pregatit Oana Roman fiicei sale!

- Oana Roman este devastata de durere de ieri, dupa ce cațelul ei, Bubble, a murit. Vedeta i-a ascuns fiicei sale faptul ca Bubble s-a stins din viața. Iata de ce a ales sa nu-i spuna nimic Isabelei, dar și ce a postat aceasta pe rețelele sale personale de socializare!

- Matei Stratan iubește din nou! Fostul Madalinei Ghenea a facut o noua cucerire, semn ca a trecut peste desparțirea de celebra actrița. Cine este Iana Budeanu, tinerica ce i-a dat lumea peste cap milionarului. Provine dintr-o familie instarita, e fiica de milionar. Cine este noua cucerire a lui Matei…