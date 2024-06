Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf a oferit informații in exclusivitate la Xtra Night Show. Antrenorul spune care este relația dintre el și Laurențiu Jr., mai ales ca este acuzat ca nu iși face indatoririle de tata.

- Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au avut o noua infațișare la tribunal pentru procesul de divorț. Antrenorul a facut mai multe declarații importante cu privire la situația dintre el și inca soția sa.

- Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu se mai termina. Antrenorul a acuzat-o pe fosta soție ca a instrainat unul dintre bunurile pentru partaj, motiv pentru care a mers cu poliția la poarta acesteia. Cei doi au intra intr-un nou proces, iar avocatul fsotului fotbalis a oferit mai…

- Anamaria Prodan vrea 1 milion de euro in instanța, daune de la Laurențiu Reghecamf. Au trecut trei ani de cand s-au desparțit și iubirea declarata ce i-o poarta fostului soț s-a contorizat in bani. Cand lucurile pareau ca s-au liniștit in viețile celor doi și și-au refacut viețile amoroase, selecționerul…

- Anda Adam și soțul ei se casatoresc anul acesta. Cei doi au stabilit data și au inceput pregatirile pentru cel mai important moment din viața lor. Artista spune ca nu și-a dorit un eveniment restrans, așa ca vor avea 500 de invitați.

- Cu aproximativ doua saptamani in urma, Corina Caciuc a adus pe lume al doilea copil pe care il are impreuna cu Laurențiu Reghecampf. Antrenorul a devenit așadar, tata de baiat, pentru a patra oara. Cum a fost surprins antrenorul in aceasta dimineața alaturi de iubita și micuții lor.

- Laurențiu Reghecampf a devenit tata pentru a patra oara in urma cu cateva zile și este in culmea fericirii. Antrenorul a facut mai multe declarații acide la adresa fostei sale soții, Anamaria Prodan.La inceputul acestei luni, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au devenit parinții unui baiețel, care…

- Fericire mare in familia lui Laurentiu Reghecampf! Antrenorul a devenit tatic pentru a patra oara. Corina Caciuc a nascut. Pe rețelele de socializare, tanara a publicat și prima imagine cu cel mai mic membru al familiei. Iata ce mesaj a transmis, fanii cuplului au felicitat-o! Corina Caciuc a nascut.…