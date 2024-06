Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan au avut o noua infațișare la tribunal pentru procesul de divorț. Antrenorul a facut mai multe declarații importante cu privire la situația dintre el și inca soția sa.

- Anamaria Prodan traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ronald Gavril. Cu toate ca impresara este implicata intr-un scandal cu fostul soț, privind divorțul și partajul bunurilor, luptatorul prefera sa fie cat mai rezervat in aceasta situație delicata.

- Laurențiu Reghecampf a lipsit de la absolvirea fiului sau, Bebeto. Adolescentul in varsta de 16 ani a finalizat studiile liceale la școala americana cu note maxime, iar tatal sau nu a fost alaturi de el in momentele importante.

- Scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu se mai termina. Antrenorul a acuzat-o pe fosta soție ca a instrainat unul dintre bunurile pentru partaj, motiv pentru care a mers cu poliția la poarta acesteia. Cei doi au intra intr-un nou proces, iar avocatul fsotului fotbalis a oferit mai…

- Abia s-au liniștit cat de cat lucrurile intre Ana Maria Prodan și Laurențiu Reghecampf, și apropiații mai ca rasuflasera ușurați, dar iata ca un nou scandal a izbucnit intre cei doi. Ieri dupa-amiaza poliția Snagov a fost solicitata, iar Anamaria Prodan a explicat clar cum s-a ajuns la aceasta situație.

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ingropat securea razboiului și s-au impacat dupa ani de scandal. Impresara și-a iertat fostul partener și a avut o discuție sincera cu el.Anamaria Prodan a trait cea mai mare dezamagire a vieții sale, dupa ce Laurențiu Reghecampf a decis sa o paraseasca pentru…

- Anamaria Prodan a anunțat ca ea și Laurențiu Reghecampf au poprire pe bunurile comune, pe care le-au dobandit in timpul casniciei lor. E vorba și despre casa de la Snagov in care au locuit pe timpul mariajului și in care ea continua sa stea alaturi de baiatul lor, Laurențiu Reghecampf jr. Anamaria Prodan…