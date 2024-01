Stiri pe aceeasi tema

- Administratorii partiilor din statiunea Straja si-au propus sa deschida sezonul de schi din aceasta iarna pe 30 noiembrie, motiv pentru care au pornit deja tunurile de zapada artificiala. "De cateva zile, 45 de tunuri de zapada artificiala functioneaza continuu. Ne-am propus sa deschidem sezonul de…

- Federatia Ambulanta anunta ca decizia suspendarii oficiale a protestului din serviciile din tara a fost luata in cursul diminetii de miercuri, dupa ce liderii au renuntat la greva foamei marti seara.

- Ambulanțierii au fost primiți astazi la Guvern de premierul Romaniei și de ministrul Muncii, intalnirea fiind intermediata de deputatul PSD, Gabriel Zetea, care spune ca aceștia au decis sa renunțe la demersul lor de a intra in greva foamei, potrivit ecopolitic.ro. Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat,…

- Valeriu Iftime, finanțatorul ultimei clasate FC Botoșani, a dezvaluit ca un om de fotbal i-ar fi propus sa-l contacteze pe Nicolo Napoli pentru a-l instala pe banca echipei. De noua ori antrenor la Craiova, italianul e liber de contract in acest moment. Finanțatorul moldovenilor cauta de zor soluții…

- Mircea Radu este casatorit de 10 ani, insa femeia alaturi de care a decis sa-și petreaca restul vieții este discreta și nu vrea sa apara pe micile ecrane. Cine este ea și cu ce se ocupa, aflați in randurile urmatoare. Cine este soția lui Mircea Radu Mircea Radu și Raluca Olaru s-au casatorit in anul…

- In timp ce poliția il cauta, pentru a-l caza in pușcarie, dupa ce a primit o condamnare de zece ani pentru trafic de persoane, Suhaib Meshah scapa de dosarul penal instrumentat de Parchetul Sectorului 2.

- Mulți oameni viseaza sa renunțe la tot și sa traiasca vieți nomade, sa renunțe la slujbe și sa hoinareasca prin lume, dar foarte puțini ajung sa faca pasul. Ambiguitatea financiara și teama de singuratate sunt doua motive comune pentru care oamenii se țin de ceea ce știu.

- Turcia considera ca reluarea "coridorului cerealelor" este posibila și continua sa depuna eforturi in aceasta direcție. Țara este in contact cu principalii "actori", precum și cu parțile care pot contribui la proces. Acest lucru a fost declarat de ambasadorul Turciei in Ucraina, Yagmur Ahmet Guldere,…