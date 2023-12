Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Ferentz a plecat din Romania de peste 10 ani, iar de 2 ani se iubește cu un om de afaceri. A devenit mama vitrega pentru copiii barbatului, astfel ca se implica in creșterea și educarea lor. Incearca sa le fie mereu aproape și sa le ofere cele mai bune sfaturi la fiecare dintre ei.

- Urmeaza nunta pentru Otilia Bilionera! Frumoasa artista va fi ingropata, la propriu, in aur la propria nunta. Iata ce datini va fi nevoita cantareața sa respecte la marele eveniment din viața ei!

- Zed și iubita au vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show, despre propria nunta. Iata dezvaluirile facute de cei doi insragostiti pasionați de mașini de sute de milioane de euro!

- Raluca Dragoi a nascut in urma cu aproape doua luni, iar cantareața e cea mai fericita mamica. Tanara e in al noulea cer și abia daca poate sta dezlipita cateva momente de fiica ei. In curand va urma și botezul, iar artista ne spune cum va fi acest eveniment important din viața micuței Maria. Totodata,…

- Otilia Bilionera a dezvaluit adevaratul motiv pentru care parinții ei nu au fost prezenți la cununia ei cu Bekir Ali, barbatul care i-a pus inima pe jar. Ce planuri de viitor are vedeta. Ce a marturisit cantareața intr-un interviu exclusiv pentru Xtra Night Show.

- Cosmina Adam traiește o frumoasa poveste de dragoste și așteapta cu nerabdare ziua in care va spune marele „Da” și se va bucura de titlul de soție a barbatului in brațele caruia și-a gasit fericirea și liniștea. Vedeta a vorbit despre ultimele pregatiri de nunta, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Se pregatește nunta mare in showbiz-ul de la noi din țara. Indragita vedeta de la Vocea Romaniei a facut anunțul mult așteptat de fanii sai. Cand ar urma sa aiba loc fericitul eveniment. Se pregatește o nunta la Vocea Romaniei Iși ține admiratorii pe jar de aproape un an, in condițiile in care, in ultimele…

- Daca in urma cu aproximativ o saptamana Ana Baniciu și Edy Kovacs și-au luat inima in dinți și și-au spus marele "DA!" in fața ofițerului de stare civila, iar ca vedeta a oferit, in urma cu puțin timp, și primul interviu de cand a devenit oficial doamna Kovacs. Mai mult, artista de la noi a oferit și…