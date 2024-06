Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Bianca Dragușanu a ramas din nou singura, alegand sa puna capat relației de 3 ani pe care o avea cu Gabi Badalau, se pare ca inca un cuplu celebru a decis sa puna capat relației lor.

- Liderul chinez, Xi Jinping, ii ureaza astazi bun venit in China lui Vladimir Putin, cu ocazia celei de-a doua vizite a președintelui rus in mai puțin de un an. Intrevederea reprezinta cel mai recent semn al apropierii tot mai mari dintre Moscova și Beijin