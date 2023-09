Stiri pe aceeasi tema

- Zi importanta pentru Deea Maxer și Robert Drilea! Cei doi iși sarbatoresc, astazi, relația! Iata de cat timp formeaza un cuplu, de fapt, și la cat timp s-a indragostit vedeta, dupa ce a divorțat de Dinu Maxer. Cei doi sunt mai indragostiți ca niciodata și nu exclud sa faca pasul urmator!

- Iuliana Marciuc se numara printre cele mai apreciate prezentatoare de știri. Inca din adolescența, vedeta a inceput sa cocheteze cu presa. Astfel ca, la varsta de 14 ani, celebra realizatoare de emisiuni colabora cu diferite radiouri. De-a lungul timpului, vedeta a reușit sa starneasca admirația mai…

- Deea Maxer a urmat de curand cursurile unei școli de machiaj, iar acum e in practica. Fosta soție a lui Dinu Maxer și-a anunțat deja urmaritoarele de pe Facebook ca in curand poate face programari pentru a la machia. Afacerea ei e abia la inceput!Deși ea știa sa se machize, Deea Maxer a ținut neaparat…

- Vedeta in varsta de 42 de ani a fost invitata, impreuna cu partenera de viața, in varsta de 33 de ani, la Xtra Night Show. Cuplul a fost supus provocarii Am/N-am, iar dezvaluirile au fost dintre cele la care puțini s-ar fi așteptat. Barbatul a marturisit ca a furat in repetate randuri de la locul […]…

- Oana Zavoranu a trecut prin momente grele de-a lungul anilor, dar nu s-a lasat. Aceasta a recunoscut pe cine a avut alaturi in aceste perioade de cumpana și nu sunt multe persoane anunțate. Totodata, ea s-a bazat pe grija lui Dumnezeu și și-a pus increderea in divinitate.

- Lucrurile se mișca rapid in relația dintre Deea Maxer și Robert Drilea. Iata ce clip special a publicat barbatul cu fiica Deei Maxer pe contul personal de Instagram! Copila pare sa ii calce pe urme lui Dinu Maxer.