- Situația a fost semnalata la Craciunelu de Jos. O cititoare Alba24 a precizat ca localnicii trebuie sa dea sute de lei pe soluții pentru insecte. Și nici așa problema nu e rezolvata.Potrivit sursei citate, oamenii au intrebat și la primarie, insa nu au aflat deocamdata vreo explicație."Maturam de cateva…

- Dupa desparțirea de Marius Elisei, tatal fetiței sale, cu care a avut un „mariaj toxic”, așa cum chiar ea l-a descris, Oana Roman e pregatita sa iubeasca din nou. Vedeta a facut un anunț matrimonial și a spus ce iși dorește de la potențialul partener de viața.

- Imagini superbe cu bujorii de munte care au inceput sa infloreasca in Parcul Național Munții Rodnei. Bujorul de munte, Rhododendron kotschyi, este o specie protejata și rugam turiștii care viziteaza zonele sa NU le culeaga sau sa distruga aceste flori superbe. Rhododendronul il regasim in țara noastra…

- Odata cu difuzarea Survivor Romania All Stars 2024, toata țara a aflat ca Jador are o noua iubita, pe Oana Ciocan, concurenta in echipa Razboinicilor. Descalificat din show-ul de la PRO TV, deoarece a fugit din tabara in timpul competiției, Jador nu a apucat sa fie prezent in emisiune in același timp…

- Scandalul in care este vizata moldoveanca Andreea Bostanica nu mai contenește, dupa ce in ultima perioada, bloggerița le-a demonstrat urmaritorilor sai ca se scalda in buchete uriașe de flori și cadouri scumpe. Mai nou, oamenii au fotografiat-o in compania unui barbat de origine araba, mai in varsta…

- Mihai Albu trece printr-o perioada extrem de dificila, insa se bucura de toți cei care ii sunt alaturi in lupta cu boala nemiloasa de care sufera! Iata cine este iubita lui care l-a ajutat sa depisteze cancerul!

- Anamaria Prodan și Ronald Gavril sunt impreuna de cateva luni și sunt de nedesparțit de cand formeaza un cuplu. Impresara are doar cuvinte de lauda la adresa iubitului ei și spune ca a vazut ce inseamna, de fapt, sa fie cu adevarat fericita langa partener.