- Andreea Balan a crescut sub ochii fanilor sai. A urcat pe scena inca din adolescența și alaturi de Andreea Antonescu au creat trupa „Andre”. Cele doua aveau un succes rasunator și se bucurau de multa popularitate. Deși parea ca avea viața ideala, blondina afirma ca nu ii e dor de acea perioada.

- Anamaria Prodan a facut mai multe marturisiri cu privire la situația tensionata dintre ea și fostul partener, Laurențiu Reghecampf. Impresara spune ca a avut mai multe cerințe cu privire la atitudinea acestuia, dar nu ar fi avut loc nicio schimbare , deși ar fi insistat in repetate randuri.

- Andreea Balan și iubitul ei Victor Cornea au implinit ieri un an de relație. Cei doi s-au bucurat din plin de aceasta aniversare. Cu toate acestea, Andreea Antonescu are o alta parere despre iubitul fostei ei college de trupa.

- Serghei Mizil a facut dezvaluiri cutremuratoare despre Irinel Columbeanu. Fostul soț al Monicai Gabor locuiește la azil de cateva luni, dar inainte de a ajunge acolo a trecut printr-o perioada extrem de grea.In ultima perioada, relația stransa dintre Serghei Mizil și Irinel Columbeanu a devenit din…

- Andreea Antonescu a vorbit despre relația pe care Andreea Balan, fosta ei colega de la trupa Andre, o are in prezent cu Victor Cornea. Artista a povestit și despre un episod neplacut cu paparazzi.In urma cu 10 ani, Andreea Balan și Andreea Antonescu au decis sa aleaga cai separate in cariera, astfel…

- Mihail Sadoveanu, marea voce a literaturii romane, a trait o viața plina de pasiune și impliniri literare, fiind unul dintre cei mai importanți scriitori ai secolului al XX-lea din Romania, noteaza click.ro. Dupa o casatorie bogata in experiența parentala – cu 11 copii nascuți din legatura cu Ecaterina…

- Tanara din imagine este una dintre marile doamne ale Romaniei. A avut o viața de poveste, marcata atat de iubiri profunde, dar și o tristețe nemarginita. S-a indragostit de un barbat insurat, a renunțat la casnicia ei și a trait cea mai puternica iubire. Din pacate, s-a sfarșit tragic. Tanara din imagine,…