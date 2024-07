Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce ar fi trebuit sa fie o vacanta de vis in Turcia pentru o familie de romani s-a sfarșit tragic. Soțul a murit strivit de mașina de teren care ii ducea pe el, soția și copilul intr-o excursie pe munte.

- Ema Karter a dezvaluit ca a fost in vacanța alaturi de Yamato Zaharia. Cei doi s-au distrat pe cinste in Japonia. Tanara, ințepatura la adresa lui Bettyshor, dupa gala RXF. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Fost capitan al Universitații Craiov, Mihaița Pleșan a trait la intensitate meciul cu U Cluj, caștigat de Știința la penaltiuri. El se bucura pentru noua participare in Conference League și spera ca noul sezon sa fie și mai bun. VEZI VIDEO! Citește și: Pavel Badea: „Sa speram ca se va intari echipa“

- Invitata in platou Xtra Night Show, Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre motivul pentru care a ajuns din vacanța la spital, pe perfuzii. Vedeta spune ca a petrecut destul de mult, inca de dinaintea sarbatorilor de Paști, iar oboseala și-a cam spus cuvantul.

- Recunoscut in ultimii ani in primul rand ca om de televiziune, datorita aparițiilor din show-urile TV de la Antena 1 și PRO TV, actorul Cosmin Seleși a reușit sa-și surprinda recent fanii din mediul online. Cu ocazia Sarbatorilor Pascale, Cosmin Seleși, care in prezent este prezentator al show-ului…

- Dinu Maxer și iubita lui și-au dorit sa plece in vacanța in Dubai, de ziua ei de naștere, dar planurile le-au fost date peste cap de ploile care au creat haos pe strazi și in aeroport. Cei doi au revenit, de curand, in Romania și au povestit prin ce au trecut in vacanța.

- Dan Bittman și Liliana Ștefan au format un cuplu timp de peste doua decenii, insa au luat-o pe drumuri separate in anul 2016. Din povestea lor de iubire au rezultat trei baieți minunați, de care sunt foarte mandri. Iata cum se ințelege fosta partenera a artistului cu aceștia!