Stiri pe aceeasi tema

- Vila de lux de la Izvorani, deținuta in trecut de Irinel Columbeanu, este, in prezent, o ruina. Fostul afacerist ar fi planuit sa redevina proprietarul casei, asta dupa ce a ajuns pe numele unei avocate, care il reprezentase și in trecut pe fostul milionar.

- Irinel Columbeanu a deținut o vila incredibila in Izvorani. Dincolo de faptul ca a fost o casa foarte mare, cu piscine și multe camere, in ea se aflau și o mulțime de obiecte de arta, unele dintre ele chiar unicate! Iata cat de mult valorau, inainte sa ia foc!

- Avocatul Anei Maria Prodan a marturisit unde s-ar afla mașinile și barca pentru care Laurențiu Reghecampf a depus plangere. Declarațiile facute de Oleg Burlacu, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Continue reading Mihai Fugarevici, director general al Stada Romania: Suntem in grafic cu constructia fabricii de la Turda, vom produce in octombrie prima cutie de medicamente. 80% din productie va merge la export. Fabrica de medicamente de la Turda reprezinta o investitie de peste 50 de mil. euro at…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt extrem de urmariți in mediul online, avand sute de mii de fani. Cei doi primesc și mesaje rautacioase, dar incearca sa le faca fața in moduri cat mai simple. Cantarețul afirma ca s-au obișnuit și nu mai sunt deranjați de astfel de cuvinte venite de la persoanele…

- Au apus demult vremurile in care Oana și Viorel Lis nu mai faceau fața invitațiilor la evenimentele din lumea mondena. In prezent, ajuns la varsa de 81 de ani, Viorel Lis a ramas la fel de vesel, deși ultimii ani nu au fost foarte fericiți. Cum se simte in prezent fostul primar al Capitalei.

- Gabriela Firea a fost invitata la o emisiune de televiziune unde a recunoscut ca a fost nevoita de multe ori sa clarifice anumite situații, in urma declarațiilor la adresa ei facute de unii colegi de partid. Gabriela Firea a recunoscut ca a fost nevoita sa vina de multe ori cu precizari importante,…

- Alina Sorescu a reacționat dupa declarațiile facute inca soțul ei, Alexandru Ciucu. Invitata in platoul Xtra Night Show, artista a spus ce anume a deranjat-o din ceea ce a spus tatal fetițelor ei.