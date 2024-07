Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov a oferit forțelor speciale ale temutului serviciu de informații al armatei ucrainene, GUR, trei nave de asalt amfibiu blindate rapide CB90, in valoare de 165 de milioane de grivne ( aproape 4 milioane de euro), ca parte a inițiațivei militare „Frontul de oțel“.

- Anul 2023 a fost unul norocos pentru Gherghe Hagi. Se poate afirma acest lucru deoarece hotelul de patru stele detinut de Hagi in statiunea Mamaia a inregistrat in 2023 cel mai bun rezultat financiar de la infiintare: este vorba despre 25,6 milioane de lei, adica peste cinci milioane de euro, potrivit…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica vrea sa iși imprumute o firma la care este unic acționar, EnergoNuclear SA, cu 841 milioane de lei. Banii sunt alocați in mumele proiectului Reactoarele 3 și 4 de la Cernavoda, care este taraganat de cel puțin 15 ani.

- Mai mulți oameni de afaceri vor sa le plateasca Statul actele de nerespectare a legii și a regulamentelor Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), intentand procese, dupa aplicarea unor amenzi in valoare totala de 3.697.800 lei, dispuse de ASF, din 2022 pana in prezent. Potrivit datelor postate…

- „Am suplimentat bugetul destinat instalarii tinerilor fermieri prin masura 6.1 PNDR cu peste 20 de milioane euro. Acest lucru ne permite sa oferim sprijinul pentru 484 de noi proiecte ale fermierilor tineri. Acestia se vor adauga celor peste 11.200 de tineri fermieri care deja s-au instalat si produc…

- Marile lanțuri de hypermarketuri, unde romanii iși fac cumparaturile necesare traiului de zi cu zi au raportat pentru anul trecut profituri in scadere. Auchan a raportat o cifra de afaceri de 7,2 miliarde lei și un profit in scadere cu 13,5% anul trecutRetailerul francez Auchan a raportat anul trecut…

- Instituția condusa de Ursula von der Leyen a aprobat luni, 29 aprilie, ajutorul de 95,3 milioane de euro oferit de statul roman companiei aeriene TAROM pentru restructurare, se arata in comunicatul Comisiei Europene.„Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, planurile…

- Turistii nerezidenti sositi in Romania in interes de afaceri in ultimul trimestru din 2023 au cheltuit 730,5 milioane lei, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in trimestrul IV al anului trecut…