Stiri pe aceeasi tema

- Romica Țociu și fiul lui, Catalin, considera ca America Express le-a consolidat relația tata-fiu, dar in același timp, i-a ajutat sa cunoasca și oameni noi, cu care in prezent spun ca sunt in relații apropiate. Mai in gluma, mai in serios, fostul concurent declara ca și-ar fi „chinuit” adversarii daca…

- Zi de dubla sarbatoare in familia lui Romica Țociu. Actorul iși sarbatorește astazi fiul. Catalin a implinit 29 de ani, dar tot astazi este și ziua de naștere a soției lui, cea care i-a daruit doi copii de care este tare mandru.

- Adolescenta, care acum este o tanara in toata regula, nu și-a putut ascunde bucuria atunci cand și-a imbrațișat tatal pe Aeroportul Otopeni. Scenele emoționante au avut loc cu doar cateva ore in urma.Irinel și Irinuca Columbeanu s-au regasitIrinuca a parasit Romania in 2018 pentru a locui cu mama ei…

- Vești bune pentru Irinel Columbeanu Irinel Columbeanu a suferit enorm din cauza distanței dintre el și Irina, dorindu-și cu ardoare sa o revada. Relația lor a fost mereu una apropiata, iar desparțirea fizica a fost greu de suportat. In ciuda eforturilor sale de a calatori in Statele Unite pentru a o…

- Vești bune pentru Irinel Columbeanu Irinel Columbeanu a suferit enorm din cauza distanței dintre el și Irina, dorindu-și cu ardoare sa o revada. Relația lor a fost mereu una apropiata, iar desparțirea fizica a fost greu de suportat. In ciuda eforturilor sale de a calatori in Statele Unite pentru a o…

- Anamaria Prodan se pregatește de gala de la Craiova, unde va fi prezent și Ronald Gavril. Copiii impresarei urmeaza sa vina și ei maine, mai puțin fiica ei cea mica. Vedeta spune ca Sarah Dumitrescu se va opera, din nou, la genunchi.

- Familia Andreei Morega, studenta de la Medicina ucisa de Mirel Dragomir, pot accepta cu greu ca fiica lor nu mai este. Pentru parinții ei, a fost primul Paște fara fiica lor, iar in noaptea de Inviere au mers, din nou, la mormantul tinerei.