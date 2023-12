Stiri pe aceeasi tema

- La cateva zile dupa ce Oana Radu a devaluit motivele care au dus la separarea de soț, barbatul face primele dezvaluiri despre situația in care se afla. Catalin Dobrescu a mai ținut sa precizeze ca el și Oana s-au iubit mult și ca nu are nimic de reproșat la adresa acesteia.„Din pacate, am pus capat…

- Philadelphia 76ers a zdrobit luni seara pe Los Angeles Lakers cu 138-94, provocandu-i lui LeBron James cea mai mare infrangere din cariera sa in NBA, inceputa in octombrie 2003.La cateva zile dupa ce a devenit primul jucator care a depasit 39.000 de puncte in sezonul regulat, LeBron James a stabilit…

- Rona Hartner iși facuse testamentul inainte cu doua luni de a muri, dupa ce medicii i-au spus ca starea ei de sanatate este grava. Artista a mers impreuna cu fiica ei la notar.Rona Hartner s-a stins din viața la varsta de 50 de ani, dupa ce a fost diagnosticata in luna iulie a acestui an cu cancer la…

- Rona Hartner a fost diagnosticata cu cancer in urma cu mai mulți ani, iar cea care i-a fost sprijin necondiționat a fost fiica ei, Rita Hartner. Adolescenta și-a susținut mama in aceasta calatorie dificila spre vindecare și a suferit cumplit cand a primit vestea ca artista este bolnava.

- Berbec: Acest semn razboinic este condus de planeta de foc Marte, comandantul șef al zodiacului. Marte este o planeta simpla, iar semnul Berbecului este o reflectare adevarata a acestei calitați a planetei roșii. Sunt motivați și tenace și nu se vor opri la nimic pentru a-și indeplini obiectivele. Sunt…

- Celia Novo a dezvaluit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, care ste adevaratul motiv pentru care a ales sa lase totul in spate și sa vina in Romania. Tanara a oferit detalii despre studiile pe care le-a urmat la noi in țara.

- Maria Constantin a facut numeroase sacrificii atat pentru cariera sa muzicala, cat și pentru familie. De-a lungul anilor, a trecut prin multe lucruri negative, insa, acum are parte de o viața perfecta alaturi de soțul ei, Robert Stoica.