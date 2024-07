Stiri pe aceeasi tema

- Zi de dubla sarbatoare in familia lui Romica Țociu. Actorul iși sarbatorește astazi fiul. Catalin a implinit 29 de ani, dar tot astazi este și ziua de naștere a soției lui, cea care i-a daruit doi copii de care este tare mandru.

- Lumea showbiz-ului a fost in șoc, dupa ce Bianca Dragușanu și Alex Bodi au fost filmați de paparazzii Spynews.ro la aceeași masa, impreuna, dupa ce amandoi s-au desparțit de partenerii lor! Cu toții s-au gandit la o posibila impacare, iar acum Bianca Dragușanu a spus tot ce s-a intamplat! Iata ce au…

- Vești bune pentru Irinel Columbeanu Irinel Columbeanu a suferit enorm din cauza distanței dintre el și Irina, dorindu-și cu ardoare sa o revada. Relația lor a fost mereu una apropiata, iar desparțirea fizica a fost greu de suportat. In ciuda eforturilor sale de a calatori in Statele Unite pentru a o…

- Jador a dezvaluit in ce relații cu Jador, dupa ce s-au certat. Cunoscutul manelist a oferit detalii neștiute despre „divorțul” muzical din manele. Ce a marturisit artistul, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Pe grupurile Mireasa se zvonește ca Alexandra și Ionuț de la Mireasa sezonul 1 s-ar fi desparțit. Faptul ca cei doi nu mai sunt prieteni pe Facebook și nu mai au pozele de cuplu i-a facut pe fanii emisiunii sa se gandeasca la separare.

- Zarug a facut echipa in sezonul 20 cu Eliza Natanticu. Cei doi spun ca au ramas in relații bune și ca s-au ințeles bine și pe parcursul filmarilor, doar ca nu la fel ar fi stat lucrurile și in ceea ce o privește pe Jazzy Jo, cu care a facut echipa in sezonul 17.

- Au trecut doua luni de cand Madi și Sergiu de la Mireasa, sezonul 8, au anunțat ca nu mai formeaza un cuplu și ca au decis ca le este mai bine separat. In tot acest timp, cei doi și-au aruncat „sageți”, s-au acuzat reciproc de infidelitate și parea ca nimic nu ii va face sa se razgandeasca, asta pana…