Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile vorbesc de la sine cand spunem ca TJ Miles și Francisca fac totul impreuna. Cei doi indragostiți au descoperit care este secretul unei relații de succes. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au susprins in ipostaze de senzație.…

- Daca nu pana mai demult se afla in telenovela momentului in showbiz-ul romanesc, iata ca acum artista face dezvaluiri exclusive despre viața sentimentala. Blonda de la A.S.I.A a facut noi dezvaluiri, pentru Xtra Night Show, unde a vorbit despre viața amoroasa. Se afla sau nu artista intr-o relație in…

- Dupa ce s-au desparțit, el a vrut impacarea. A cerut-o pentru a doua oara in casatorie, insa ea s-a lasat cu greu convinsa. Iata ce noi dezvaluiri a facut Cristina Cioran, in urma cu puțin timp, pentru Xtra Night Show, dar și care este relația dintre vedeta și fostul soț in acest moment!

- Dacia Sandero, pe langa celelalte modele ale Renault, este printre cele mai bine vandute mașini in Europa. Dar, ca orice autoturism, și in acest caz vorbim de uzura, așa ca, este important sa știi cum iți dai seama ca anvelopele de la Dacia Sandero nu mai sunt bune.

- Dinu Maxer recunoaște, in cadrul unui interviu, acordat recent in exclusivitate pentru Antena Stars, tot adevarul despre relația cu femeia care a intrat in viața lui dupa divorțul de Deea. Iata declarațiile momentului venite din partea lui Dinu Maxer, dar și cum a ajuns Magdalena din prietena iubita.

- Proaspeții parinți trebuie sa știe ce se face cu lumanarea de botez dupa creștinarea pruncului. Sunt foarte multe datini și obiceiuri care implica lumanarea de botez, așa ca aceasta trebuie pastrata. Ce se face cu lumanarea de botez dupa creștinarea pruncului Lumanarea de botez este unul dintre cele…

- Anghel Damian și Theo Rose au o relație de aproximativ doi ani și un baiețel, pe Sasha Ioan, care a venit pe lume in luna iunie a acestui an. Intr-un interviu pentru Cancan, tatal actorului, regizorul și cineastul Laurențiu Damian a vorbit despre casatoria fiului sau cu actrița. Daca la inceputul relației…

- Maria Constantin a facut numeroase sacrificii atat pentru cariera sa muzicala, cat și pentru familie. De-a lungul anilor, a trecut prin multe lucruri negative, insa, acum are parte de o viața perfecta alaturi de soțul ei, Robert Stoica.