Daca zilele trecute ne povestea despre planurile de viitor pe care le are alaturi de noul iubit, iata ca, acum, asistenta de la "Neatza cu Razvan și Dani" a facut noi dezvaluiri despre barbatul din cauza caruia simte din nou fluturi in stomac. Așadar, vedeta a vorbit deschis despre acest subiect, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show. Iata cum s-au cunoscut cei doi!