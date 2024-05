Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Momentul in care Florin Roman a fost AGRESAT FIZIC in Parlamentul Romaniei, surprins de camerele de supraveghere VIDEO: Momentul in care Florin Roman a fost AGRESAT FIZIC in Parlamentul Romaniei, surprins de camerele de supraveghere, surprins de camerele de supraveghere. Deputatul PNL de Alba,…

- Astazi exploram lumea salbatica a padurii gestionate de Ocolul Silvic Livezi intr-un clip ce surprinde un porc mistreț surprins de camerele de supraveghere. Articolul VIDEO: Mistreț la plimbare, surprins de camerele de supraveghere ale Ocolului Silvic Livezi apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul…

- Accidentul din Florești, județul Cluj, de vineri dimineața, la ora 4.50, din sensul giratoriu de pe strada Avram Iancu, a fost surprins de camerele de supraveghere. Șoferul a venit lansat dinspre Cluj-Napoca, a lovit bordura de la intrare in sensul giratoriu și apoi s-a dat peste cap, rostogolindu-se…

- Incendiul care a ucis marti 29 de persoane la Istanbul a izbucnit in timpul unor lucrari ilegale intr-un club de noapte situat la subsolul unui bloc si a fost provocat de scanteile de la sudura, potrivit unei inregistrari video publicate miercuri de ministrul turc de interne, relateaza observatornews.r…

- Politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala au surprins cu ajutorul camerelor de supraveghere un autovehicul al carui conducator efectua cu intentie manevre de derapare, intoarceri bruste, in parcare amenajata in apropierea plajei Modern. Potrivit DGPL, aceasta fapta reprezenta un…