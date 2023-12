Stiri pe aceeasi tema

- What’s Up a facut, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Xtra Night Show, primele declarații despre sarcina soției. Este sau nu insarcinata partenera artistului. Iata declarațiile facute de cantareț!

- Catalin Bordea, juratul de la iUmor, a pașit in platoul Xtra Night Show unde a vorbit despre divorțul de fosta soție, Livia Eftimie. Acesta a facut dezvaluiri emoționante, chiar in fața camerelor de filmat despre femeia din trecutul sau.

- Catalin Bordea a vorbit pentru prima data la Xtra Night Show despre cum a fost pentru el divorțul prin care a trecut. Juratul de la iUmor a marturisit ca a aflat despre relația soției sale din presa, cu doua ore inainte de a se face public subiectul. Cine l-a sunat.

- Catalin Bordea a decis ca este momentul sa vorbeasca despre separarea de cea care i-a fost alaturi timp de mai bine de 11 ani. Invitat in emisiunea „Xtra Night Show”, comediantul a marturisit ca a facut tot ce i-a stat in putința pentru a salva casnicia cu Livia Eftimie, apeland chiar și la terapie.

- Catalin Bordea iși dorește sa devina tata. Cand și-a dat seama comediantul ca vrea sa aiba un copil. Ce i-a spus fosta soție, Livia, atunci cand s-au vazut ultima oara. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Zed și iubita au vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show, despre propria nunta. Iata dezvaluirile facute de cei doi insragostiti pasionați de mașini de sute de milioane de euro!

- Marian Mexicanu și soția lui, Ana, vor deveni parinți peste doua luni, iar cei doi sunt nerabdatori sa iși cunoasca fiica. Partenera acordeonistului recunoaște ca are mari emoții, asta pentru ca va deveni mama pentru prima data in luna decembrie.

- Robert și Bia au declarat in ediția de ieri de la Mireasa ca iși doresc sa se cunoasca mai bine. Cei doi petrec tot mai mult timp impreuna, iar tanara l-a intrebat ce iși dorește de la viitoarea lui iubita și daca se gandește la momentul in care se va casatori.