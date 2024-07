Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam și soțul ei au devenit o familie și in fața lui Dumnezeu sambata și au dat o mare petrecere. Și-au dorit o nunta in stil libanez, acolo unde totul este pe bogație. Mirii nu s-au uitat la bani și au cheltuit o suma deloc de neglijat pentru ca evenimentul sa fie așa cum au visat.

- Anda Adam și Yosif Eudor Mohaci au pașit in fața altarului sambata, 29 iunie. Artista stralucește la propriu in rochia de mireasa care a eclipsat toate privirile. Artista a avut o rochie de mireasa ultra voluminoasa, cu care și-a impresionat invitații. Anda a avut și o diadema de prințesa, in ton…

- Anda Adam și Yosif Mohaci vor face cununia religioasa și vor avea alaturi de ei 500 de invitați. Cantareața a povestit cateva detalii cu privire la marea zi, precum transportul pe care il vor avea la biserica. Datorita rochiei uriașe aleasa de vedeta, s-a apelat la un vehicul neașteptat care a fost…

- Anda Adam și Yosif Mohaci urmeaza sa se casatoreasca peste cateva zile, iar pregatirile sunt in toi. Artista și iubitul ei vor avea parte de o nunta cu 500 de persoane, iar numeroși artiști ii vor incanta atat pe miri, cat și pe invitați.

- In urma cu cateva zile a avut loc nunta lui Razvan Simion cu Daliana Raducan, iar un detaliu care nu a scapat trecut cu vederea a fost faptul ca Daliana Raducan nu a aruncat buchetul de flori pentru a-l prinde viitoarea mireaasa, așa cum se obișnuiește! Iata motivul neașteptat pentru care a trecut pe…

- Surpriza de proporții la nunta lui Pepe cu Yasmine Pascu! Soția artistului a aruncat buchetul miresei, iar cea care l-a prins a fost nimeni alta decat Ramona Olaru! Se pare ca destinul are planuri mari pentru asistenta TV. I s-a pus voalul miresei, a primit buchetul și nu mai are nimic de facut decat…

- Urmeaza o mare nunta in showbiz-ul romanesc! Deea Maxer a prins buchetul miresei la nunta lui Enzo de la Chefi la cuțite. Artista se pregatește de casatoria cu partenerul ei de viața, Robert Drilea. Iata ce postari a facut cantareața pe rețelele de socializare!