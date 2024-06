Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu și Daiana Estera au fost impreuna, pentru prima data, in urma cu mulți ani, dupa ce milionarul și Monica Gabor se desparțisera. Cei doi s-au reintalnit acum mai bine de un an, atunci cand femeia i-a acordat primul ajutor, dupa o noapte petrecuta intr-un bar.

- De aproximativ un an, Irinel Columbeanu locuiește intr-un azil de langa București, aceeași locație in care a stat și tatal fostului afacerist, Ion Columbeanu, inainte sa moara. Chiar daca are o pensie de doar 2.000 de lei, iar toate cheltuielile de la azil costa in jur de 8.000 de lei, Irinel Columbeanu…

- Irinel Columbeanu locuiește de mai mult timp la azil și nu vrea sa plece de aici, deși fiica lui, Irina, l-ar putea ingriji in America. Mai mult, fostul afacerist nu vrea nici sa locuiasca la un alt azi din Romania, chiar daca al plati lunar o suma mai mica.Irinel Columbeanu s-a obișnuit repede cu viața…

- Irinel Columbeanu și-a petrecut primul Paște la azil, insa nu i-a lipsit nimic de pe masa. Uitat de prieteni și familie, fostul milionar a primit o mana de ajutor de la patronul caminului din Ghermanești in care locuiește deja de mai bine de jumatate de an.Dupa ce și-a pierdut intreaga avere, iar cei…

- Irinel Columbeanu se afla intr-un azil din Ghermanești. Fostul milionar trece prin momente extrem de grele, fiind bolnav, singur și trist de sarbatori. Cu toate acestea, Irinel a primit o veste extraordinara. Fiica sa Irina, pe care nu a mai vazut-o de aproximativ cinci ani, vine sa-l vada. “Irina va…

- Creatoarea de moda Zina Dumitrescu s-a stins din viața, in urma cu cinci ani, in azilul din Ghermanești, in care locuiește in prezent și fostul milionar Irinel Columbeanu. Nimeni nu știe insa unde sa ii aprinda o lumanare. Mariana Moculescu aduce acuzații grave, luandu-l in vizor și pe Catalin Botezatu,…

- Irinel Columbeanu (66 de ani) trece prin momende de cumpana! Fostul mare afacerist s-a „scaldat” in bani ani de zile, a avut orice femeie tanara și frumoasa la picoare, insa acum este singur și traiește intr-o camera de la azilul de batrani din Ghermanești, noteaza click.ro. Recent, fostul mare afacerist,…

- Fostul mare afacerist Irinel Columbeanu (66 de ani), care, in prezent, traiește singur intr-o camera de la azilul de batrani din Ghermanești, ține legatura cu fiica sa, Irina (17 ani), stabilita, cu mama sa, in SUA. Intr-o discuție cu adolescenta, i-a zis ca și-ar dori sa ajunga in America.