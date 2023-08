Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Anca Serea a marturisit ca este pregatita sa devina bunica. Vedeta a vorbit despre fiul ei, David, care are 21 de ani. Soția lui Adi Sina iși dorește sa aiba mulți nepoți. Iata ce declarații a facut pentru emisiune!

- Sensy este insarcinata in 7 luni și se confrunta cu cateva probleme de sanatate. Aceasta recunoaște ca i s-au umflat mainile și picioarele, dar și ca are arsuri, simptome noi aparute in ultima perioada.

- Camelia Potec (41 de ani), președintele Federației Romane de Natație și Pentatlon Modern, a anunțat intr-o postare in mediul online ca e insarcinata cu al doilea copil. Campioana la inot a dezvaluit și motivul pentru care a ascuns pana acum sarcina, ea fiind deja in ultimul trimestru. Camelia Potec,…

- Lacrimi și durere la Calarași. Barbatul de 39 de ani impușcat mortal in regiunea capului, dupa in conflict in strada a lasat in urma trei copii. Potrivit martorilor, tragedia a avut loc sub privirea fiicei mai mici.

- Un copil in varsta de doi ani si-a ucis in mod accidental mama – insarcinata in opt luni -, impuscand-o in spate cu un pistol incarcat, in statul american Ohio, anunta politia locala, relateaza AFP. A 2-year-old boy in Norwalk, Ohio, shot his pregnant mother in the back, killing her and the unborn child,…

- Un copil in varsta de 2 ani din statul american Ohio si-a ucis accidental mama, insarcinata in 8 luni, impuscand-o in spate cu un pistol semiautomat, a anuntat politia locala, relateaza joi AFP.

- Un baiețel de doar 3 ani a cazut de la etajul 1 al unui bloc din Huedin. El a fost transportat la unitatea medicala din orașul Huedin, iar mai apoi a fost transferat la Cluj-Napoca. Marți dimineața, in jurul orei 10:30, ar fi fost anunțat evenimentul la 112. Cu o jumatate de ora inainte, baiatul fusese…