Stiri pe aceeasi tema

- Rose Adhiambo a nascut! Bruneta a adus pe lume, in urma cu doua zile, o fetița. Tanara a devenit mama pentru a doua oara. Spynews.ro are declarații exclusive! Ce spune vedeta despre cea mica și ce reacție a avut fiica cea mare a vedetei.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro au fost cu ochii pe vedetele din showbizul romanesc și i-au surprins pe Alice Peneaca și iubitul ei, Dragoș Caliminte. Cei doi au trecut pe la un bancomat, apoi au ajuns intr-o farmacie.

- Claudia Snik a devenit oficial mamica. Artista dat naștere unui baiețel. Nu a durat mult, iar cel mic a facut cunoștiința cu comunitatea brunetei de pe Instagram. Vedeta a postat mai multe poze cu cel mic. Ce nume special a ales vedeta pentru el? Claudia Shik este mamica Familia Claudiei Shik s-a marit…

- Un caz șocant a avut loc, in aceasta dimineata, la Spitalul Municipal Urziceni, din Ialomita. Ei bine, este vorba despre o tanara, in varsta de 24 de ani, care a nascut pe trotuar, chiar in curtea spitalului. Mai mult decat atat, femeia, care se afla la a treia nastere, se prezentase cu un sfert de…

- Alice Peneaca a nascut. Prima imagine cu copilul! Alice Peneaca și Bobby Paunescu au divorțat oficial in 2018. Ulterior, modelul și-a gasit fericirea in brațele altui barbat. Este vorba despre antreprenorul digital Dragoș Caliminte, originar din Constanța. Cei doi și-au facut publica relația in urma…

- Cea mai noua veste din showbiz-ul romanesc! Alice Peneasca a nascut! Celebrul model a adus pe o lume o fetița perfect sanatoasa. Vedeta și partenerul ei au toate motivele sa radieze de fericire, dar mai ales pentru ca au devenit parinți pentru prima oara. Ce imagine a postat tanara pe o rețea de socializare…

- Alice Peneaca a nascut. Fostul model internațional a adus pe lume o fetița. Cea care i-a fost soție lui Bobby Paunescu, moștenitorul unui vast imperiu financiar, și-a gasit dragostea in brațele lui Dragoș Caliminte, un IT-ist constanțean care organizeaza excursii inedite, pasiune care i-a unit pe cei…

- Hatice și Mihai Grosu sunt unul dintre cele mai apreciate cupluri din casa Mireasa, sezonul 7. Deși cei doi indragostiți nu au caștigat marele premiu, și s-au clasat pe locul doi in preferințele telespectatorilor, acum sunt mai fericiți ca niciodata și se bucura din plin de povestea lor de dragoste.…