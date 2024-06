Stiri pe aceeasi tema

- Petrecerea din urma cu cateva zile data de frații Tate s-a terminat neplacut pentru o tanara care susține ca s-a accidentat și mai apoi a fost poftita afara. Babs spune ca lucrurile stau altfel, asta pentru femeia respectiva s-ar fi dat „ranita” doar pentru a ramane la petrecere.

- Gabi Badalau o acuza pe Bianca Dragușanu ca l-a inșelat cu Auday Al-Ahmad, medicul ei estetician. Dupa patru ani de relație, cei doi s-au desparțit cu scandal, deși in urma cu aproximativ trei saptamani pozau intr-un cuplu fericit. Oficial, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau nu mai formeaza un cuplu.…

- Un martor a declanșat o operațiune a poliției care va ramane in memoria ofițerilor, duminica dimineața devreme, in districtul Wiesbaden din Mainz-Kostheim. Polițiștii au fost alertați prin telefon și chemați in parcarea unui supermarket de pe Hochheimer Strase, potrivit unui comunicat de presa de la…

- Anamaria Prodan a anunțat ca ea și Laurențiu Reghecampf au poprire pe bunurile comune, pe care le-au dobandit in timpul casniciei lor. E vorba și despre casa de la Snagov in care au locuit pe timpul mariajului și in care ea continua sa stea alaturi de baiatul lor, Laurențiu Reghecampf jr. Anamaria Prodan…

- Helmut Duckadam (65 de ani) și Gabi Balint (61) au explicat de ce nu au participat la evenimentul in care Steaua sarbatorește implinirea a 38 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni. Astazi, o parte dintre gloriile Stelei s-au adunat la Cercul Militar pentru a sarbatori implinirea a 38 de…

- Incident neașteptat la petrecerea de Revelion, organizata de Anamaria Prodan in Las Vegas! Laurențiu Reghecampf Jr. a fost scos afara de angajații restaurantului in care a avut loc evenimentul. Iata cum a fost posibil și cum a incercat Anamaria Prodan sa salveze situația!

- Tribunalul Bucuresti a decis vineri, 26 aprilie, ca procesul in care fratii Andrew Tate si Tristan Tate sunt acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane si viol poate incepe, dar decizia nu este definitiva, iar avocații celor doi milionari au contestat decizia.„Constata…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata a 22 inculpati un inspector in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala si 21 de lucratori in cadrul Politiei de Frontiera , in sarcina carora a fost retinuta savarsirea…