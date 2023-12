Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și-a deschis o agenție imobiliara in Dubai. Impresara face și dezvaluiri despre business-ul pe care il are acum in Emiratele Arabe Unite, spune ca mulți ii cer ajutorul ei dupa ce au fost inșelați de alte firme. Anamaria Prodan deține afaceri in mai multe domenii. Pe langa meseria ei…

- Soția lui Klaus Iohannis, Președintele Romaniei, nu este doar o prezența discreta și rafinata, ci și o gospodina desavarșita. Iata cu ce dieta secreta se menține atat pe ea, cat și pe soțul ei!

- In urma cu o zi, o veste a șocat complet showbiz-ul romanesc. Flavius Nedelea a fost arestat dupa ce a fost acuzat intr-un dosar de prostituție. Se pare ca omul de afaceri deține mai multe localuri de noapte, iar dansatoarele ar fi practicat servicii "discrete" și el ar fi știut de acest lucru. Iata…

- Anamaria Prodan este o persoana foarte sincera, care nu se ascunde dupa deget atunci cand vine vorba de viața ei personala. Recent, impresara a vorbit despre ce iși dorește sa primeasca de la un barbat. Impresara suține ca are tot ce vrea in viața. Iata ce declarații a facut ea pe rețelele de socializare!

- Simona Patruleasa are aproape 49 de ani și se menține intr-o forma de invidiat. Prezentatoarea de știri a dezvaluit care sunt secretele ei in materie de beauty și cum se menține in forma cu o alimentație echilibrata.„Dimineața inainte sa ma machiez, pentru ca ma trezesc foarte devreme și cand te trezești…

- In urma cu doar o seara, Minodora a venit pe platoul de la Xtra Night Show și a vorbit mai multe subiecte. Printre acestea a discutat și despre cum a reușit sa slabeasca 40 de kilograme. Artista se menține in forma și nu iși mai dorește sa dea kilograme jos. Iata ce declarații a facut cantareața in…

- BRomania știe cum sa iși inceapa ziua cum trebuie pentru a fi productiv. Actorul a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in Capitala, la primele ore ale zilei, in timp ce se indrepta catre o cafenea.

- Anamaria Prodan a avut prima reacție dupa ce a aflat ca Flavius Nedelea, fostul ei iubit, are o relație cu Iulia, fosta soție a lui Alex Bodi. Impresara nu și-a schimbat parerea despre omul de afaceri.Dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a avut o relație de scurta durata cu Flavius…