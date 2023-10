Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Gina Pistol a oferit un interviu special. Prezentatoarea TV a marturisit ca s-a confruntat cu depresia dupa naștere. Soția lui Smiley susține ca a apelat la terapie dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei, iar aceasta terapie a ajutat-o foarte mult. Iata ce declarații…

- Gina Pistol anunța in urma cu cateva luni ca ia o pauza de la televiziune, insa acum iși dorește sa revina pe micul ecran. Soția lui Smiley a explicat de ce a decis sa plece de la Antena 1.„Chefi la cuțite” sezonul 11 a fost ultima emisiune prezentata de Gina Pistol la Antena 1. Prezentatoarea a decis…

- Aplicatia TweetDeck a devenit o aplicatie platita, iar utilizatorii platformei X – fosta Twitter – sunt redirectionati catre o oferta a unui abonament atunci cand incearca sa o acceseze, relateaza AFP. X anunta in iulie ca rezerva pentru conturile ”verificate” aceasta aplicatie, care permite urmarirea…

- Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) a facut un anunț care ii vizeaza atat pe actualii pensionari, cat și pe viitori beneficiari de pensii. Potrivit unui comunicat de presa, Casa de Pensii informeaza ca a fost eliminata obligativitatea prezentarii/depunerii de pensionari a copiilor unor documente.…

- Pe rețelele personale de socializare, Iuliana Pepene a vorbit despre obiceiul pe care l-a capatat din aventura America Express, dar și despre toata experiența in sine. Iata ce declarații a facut prezentatoarea TV pe pagina ei de Instagram!

- Dupa ce, in urma cu cateva zile, Iuliana Pepene și Sonia Simionov au revenit in Romania, prezentatoarea TV a plecat intr-o vacanța alaturi de iubitul sau. Cei doi au mai fost plecați in Maldive inainte de inceperea filmarilor, dar de data aceasta, au ales o alta destinație.

- Șoferii care vor sa conteste amenzile primite o pot face de acum incolo la judecatoria pe raza careia iși au domiciliul, nu la judecatoria pe raza careia au comis fapta pentru care au fost amendați. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru modificarea art. 118 alin.(1) din Ordonanta…